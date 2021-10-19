اليوم السابع
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أكرم القصاص
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انطلاق اجتماع وزراء النقل العرب فى مقر الأمانة العامة للجامعة العربية

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 10:46 ص
انطلاق اجتماع وزراء النقل العرب فى مقر الأمانة العامة للجامعة العربية جامعة الدول العربية
بيشوى رمزى

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انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال اجتماع وزراء النقل العرب، وذلك فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تترأس دولة الأردن أعمال الدورة الجديدة، خلفا لدولة اليمن.

يأتى الاجتماع بعد يوم واحد من انعقاد المكتب التنفيذى لوزراء النقل العرب، والذى شهد توافقا على عدة بنود، أهمها دعم الاقتصاد الفلسطيني في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية مؤخراً، بالإضافة إلى تحديث دراسة توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية.

كما ناقش الاجتماع دراسة استرشادية بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية، وبحث سبل تمويل دراسة الجدوى الشاملة لمشروع إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، لما لهذه الصناعة من عوائد اقتصادية متوقعة.

وتناول اجتماع المكتب التنفيذى الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات النقل واللوجيستيات ومستقبلها في المنطقة العربية، وكذلك الدليل الاسترشادي للتدابير الاحترازية في قطاع النقل العربي للتعامل مع حالات الطوارئ وذلك في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها السلبية على قطاع النقل العربي أحد أكثر القطاعات تضرراً  جراء تلك الجائحة.


الجامعة العربية

وزراء النقل العرب

غجتماع وزراء النقل العرب

جامعة الدول العربية

فلسطين

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