اليوم السابع
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اليوم إطلاق تقرير جديد عن الانبعاثات الكربونية بتعاون مصري ألماني

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 10:54 ص
اليوم إطلاق تقرير جديد عن الانبعاثات الكربونية بتعاون مصري ألماني وزارة البيئة
كتبت منال العيسوى

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تطلق وزارة البيئة المصرية ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري) ومؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، تقريرين جديدين حول الحد من الانبعاثات الكربونية والنقل المستدام.


خلال مؤتمر يعقد اليوم باحد فنادق القاهرة تحت عنوان "سياسات وآليات الحد من الانبعاثات الكربونية في مصر لمواجهة التغيرات المناخية ".

ويعقب إطلاق التقريرين جلسة يتحدث فيها ممثلو وزارة البيئة المصرية عن مشروع التعاون مع البنك الدولي لتحقيق رؤية مصر لخلق نقل مستدام، والحد من الانبعاثات الكربونية لوسائل النق يلها حوار مفتوح مع الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية للتمويل بالإضافة الي المراكز البحثية والأكاديمية.
 


البيئة

التنمية المستدامة

المدن المستدامة

الانبعاثات الكربونية

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