النمسا ترفض استغلال قضية الهجرة كسلاح ضد الاتحاد الأوروبى

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أكد ميشائيل لينهارت وزير الخارجية النمساوي أنه لا يمكن قبول استغلال قضية الهجرة كسلاح ضد الاتحاد الأوروبي ، معتبرا أن هذا الأمر غير إنساني على الإطلاق.

وقال لينهارت - في تصريحات اليوم من لوكسمبورج - أن ممارسة بيلاروسيا ضغوطا مستمرة تشجع على الهجرة وتهدد الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي ، وسوف يقابل ذلك بعقوبات أوروبية جديدة ضد حكومة بيلاروسيا .

ودعا الوزير إلى أن يتصرف الاتحاد الأوروبي بحسم وسرعة أكبر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن أحد الخيارات المتاحة - إلى جانب العقوبات الاقتصادية - سوف تكون فرض غرامات على شركة الطيران البيلاروسية .

يشار إلى أن التوترات بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا تنامت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، حيث يتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو باستقدام المهاجرين عمدا من الشرق الأوسط عبر حدود ليتوانيا ولاتفيا وبولندا إلى الاتحاد الأوروبي من أجل الانتقام لنفسه من العقوبات الأوروبية.