الملكة اليزابيث تلتقى بالحاكم العام الجديد لنيوزيلندا عن طريق محادثة فيديو

ريهام عبد الله

التقت الملكة اليزابيث، ملكة بريطانيا، عن طريق محادثة الفيديو، مع سيندى كيرو، التي ستؤدى هذا الأسبوع اليمين كحاكم عام جديد لنيوزيلندا، وقلدت الملكة اليزابيث سيندى بالشارة التقليدية بصفتها الحاكم العام الممثلة للملكة فى نيوزيلندا.

ونشر الحساب الرسمى للعائلة المالكة البريطانية عبر تويتر :"تحدثت الملكة إلى السيدة سيندي كيرو، التي ستؤدي هذا الأسبوع اليمين كحاكم عام جديد لنيوزيلندا، وقلدت الملكة السيدة سيندي بالشارة التقليدية، بصفتها الحاكمة العامة، ستعمل السيدة سيندي كممثلة للملكة في نيوزيلندا، وتتمتع السيدة سيندي بمسيرة مهنية متميزة في مجال البحث الأكاديمي، وفي عام 2003 كانت أول امرأة، وماورية، يتم تعيينها كمفوضة للأطفال".

☀️🌙 Good evening, @GovGeneralNZ!



🇳🇿Yesterday, The Queen spoke to Dame Cindy Kiro, who will this week be sworn in as the new Governor General of New Zealand.



🎖The Queen invested Dame Cindy with the traditional Insignia of the Governor General. pic.twitter.com/q1VhI5ReYQ — The Royal Family (@RoyalFamily) October 19, 2021



العائلة المالكة البريطانية



حساب العائلة المالكة

ومن جهتها أعربت الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا عن غضبها خلال افتتاح البرلمان الويلزي بشأن الأشخاص الذين يتحدثون ولا يفعلون شيئا قبل قمة تغير المناخ المقرر عقدها الشهر المقبل، وفقا لشبكة بي بي سي.

وقالت الملكة التي من المقرر أن تخضر مؤتمر المناخ COP26 للأمم المتحدة في جلاسكو أنها لا تعرف من سيحضر الحدث، وفي وقت سابق تحدث كل من الأمير تشارلز والأمير ويليام أيضا عن مخاوفهما المناخية.

ويجتمع قادة العالم في جلاسكو بين 31 أكتوبر و 12 نوفمبر للتفاوض على صفقة جديدة لوقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وسيحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء دول مجموعة السبع COP26. وبعد أسابيع من التردد ، أكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أيضًا أنه سيحضر القمة.

وقال داونينج ستريت إن الأمر متروك للدول الفردية لتأكيد الحضور في COP26.

وقالت الملكة اليزابيث وهي تتحدث مع دوقة كورنوال وإلين جونز: "لقد سمعت كل شيء عن COP ... ما زلت لا أعرف من سيأتي إننا نعرف فقط عن الأشخاص الذين لن يأتوا" ، قبل أن تضيف: "إنه أمر مزعج حقًا عندما يتحدثون ، لكنهم لا يفعلون".