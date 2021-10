الملكة اليزابيث تلتقى بالحاكم العام الجديد لنيوزيلندا عن طريق محادثة فيديو

التقت الملكة اليزابيث، ملكة بريطانيا، عن طريق محادثة الفيديو، مع سيندى كيرو، التي ستؤدى هذا الأسبوع اليمين كحاكم عام جديد لنيوزيلندا، وقلدت الملكة اليزابيث سيندى بالشارة التقليدية بصفتها الحاكم العام الممثلة للملكة فى نيوزيلندا.

ونشر الحساب الرسمى للعائلة المالكة البريطانية عبر تويتر :"تحدثت الملكة إلى السيدة سيندي كيرو، التي ستؤدي هذا الأسبوع اليمين كحاكم عام جديد لنيوزيلندا، وقلدت الملكة السيدة سيندي بالشارة التقليدية، بصفتها الحاكمة العامة، ستعمل السيدة سيندي كممثلة للملكة في نيوزيلندا، وتتمتع السيدة سيندي بمسيرة مهنية متميزة في مجال البحث الأكاديمي، وفي عام 2003 كانت أول امرأة، وماورية، يتم تعيينها كمفوضة للأطفال".

