اليوم السابع
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الملكة اليزابيث تلتقى بالحاكم العام الجديد لنيوزيلندا عن طريق محادثة فيديو

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 02:20 م
الملكة اليزابيث تلتقى بالحاكم العام الجديد لنيوزيلندا عن طريق محادثة فيديو الملكة اليزابيث
ريهام عبد الله

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التقت الملكة اليزابيث، ملكة بريطانيا، عن طريق محادثة الفيديو، مع سيندى كيرو، التي ستؤدى هذا الأسبوع اليمين كحاكم عام جديد لنيوزيلندا، وقلدت الملكة اليزابيث سيندى بالشارة التقليدية بصفتها الحاكم العام الممثلة للملكة فى نيوزيلندا.

ونشر الحساب الرسمى للعائلة المالكة البريطانية عبر تويتر :"تحدثت الملكة إلى السيدة سيندي كيرو، التي ستؤدي هذا الأسبوع اليمين كحاكم عام جديد لنيوزيلندا، وقلدت الملكة السيدة سيندي بالشارة التقليدية، بصفتها الحاكمة العامة، ستعمل السيدة سيندي كممثلة للملكة في نيوزيلندا، وتتمتع السيدة سيندي بمسيرة مهنية متميزة في مجال البحث الأكاديمي، وفي عام 2003 كانت أول امرأة، وماورية، يتم تعيينها كمفوضة للأطفال".

العائلة المالكة البريطانية
العائلة المالكة البريطانية

 

حساب العائلة المالكة
حساب العائلة المالكة

 

ومن جهتها أعربت الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا عن غضبها خلال افتتاح البرلمان الويلزي بشأن الأشخاص الذين يتحدثون ولا يفعلون شيئا قبل قمة تغير المناخ المقرر عقدها الشهر المقبل، وفقا لشبكة بي بي سي.

وقالت الملكة التي من المقرر أن تخضر مؤتمر المناخ COP26 للأمم المتحدة في جلاسكو أنها لا تعرف من سيحضر الحدث، وفي وقت سابق تحدث كل من الأمير تشارلز والأمير ويليام أيضا عن مخاوفهما المناخية.

ويجتمع قادة العالم في جلاسكو بين 31 أكتوبر و 12 نوفمبر للتفاوض على صفقة جديدة لوقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وسيحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء دول مجموعة السبع COP26. وبعد أسابيع من التردد ، أكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أيضًا أنه سيحضر القمة.

وقال داونينج ستريت إن الأمر متروك للدول الفردية لتأكيد الحضور في COP26.

وقالت الملكة اليزابيث وهي تتحدث مع دوقة كورنوال وإلين جونز: "لقد سمعت كل شيء عن COP ... ما زلت لا أعرف من سيأتي إننا نعرف فقط عن الأشخاص الذين لن يأتوا" ، قبل أن تضيف: "إنه أمر مزعج حقًا عندما يتحدثون ، لكنهم لا يفعلون".


الملكة اليزابيث

سيندى كيرو

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الحاكم العام لنيوزيلندا

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