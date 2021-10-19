المشدد 6 سنوات لنجار فى اتهامه بحيازة هيروين وسلاح نارى بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمره، وباسم يسرى جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت بمعاقبة نجار مسلح بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لحيازته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار، وسلاح نارى وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المدعو " م . ال .ذ" 27 عاما نجار مسلح ومقيم بندر بلبيس، وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار، وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.