المجلس النسائى الألمانى يطالب بترشيح امرأة رئيسة لـ"البوندستاج"

كتبت: هناء أبو العز

طالبت رئيسة المجلس النسائي الألمانى، بيت فون ميكيل، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ترشيح امرأة خلفا لرئيس البرلمان الألمانى "البوندستاج".

وقالت ميكيل لشبكة التحرير الألمانية: من غير المعقول أن الحزب الذي يدعو إلى المساواة في بيانه الانتخابي، يريد على ما يبدو إرسال الرجال في الغالب إلى أعلى المناصب في الولاية، وكان الفريق العامل المعني بالنساء الديمقراطيات الاشتراكية قد أدلى ببيان مماثل الإثنين.

وكان زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي نوربرت فالتر بورجانس قد جلب زعيم المجموعة البرلمانية السابق رولف موتزينيتش إلى منصب رئيس البوندستاج، ومع المستشار المحتمل أولاف شولتز، والرئيس الفيدرالي فرانك فالتر شتاينماير ، فإن أعلى المناصب السياسية ستشغل جميعًا بالرجال.

وأضافت فون ميكيل: من أجل قيادة مزدوجة للذكور في مكتب المستشار والرئيس الاتحادى، ينبغى على الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن يرشح على وجه السرعة امرأة لمنصب رئيس البوندستااج وأخرى لرئاسة المجموعة البرلمانية من أجل الحفاظ على التكافؤ، وبالمناسبة نتوقع أيضًا هذا التمثيل المتكافئ في مجلس الوزراء بأكمله! ديمقراطيتنا عادلة فقط إذا كان للمرأة حقوق متساوية في جميع مستويات الإدارة وصنع القرار.

وكان شولتز، مرشح مستشار الحزب الديمقراطي الاشتراكى، قد شدد دائمًا في الحملة الانتخابية على أن حكومته يجب أن تكون متساوية، بأعداد متساوية من النساء والرجال، ومع ذلك فقد وضع السياسيون البارزون في الحزب الديمقراطي الحر مؤخرًا لهجات مختلفة، وقال نائب رئيس الحزب وولفجانج كوبيكي إنه عند تعيين المناصب الوزارية، يجب أن تلعب المؤهلات والقدرة على قيادة وزارة دورًا رئيسيًا دائمًا.

ويمثل مجلس المرأة الألمانية المصالح السياسية لنحو 60 منظمة نسائية نشطة على مستوى البلاد، وبالتالي ، وفقًا لبياناته الخاصة ، هو أكبر لوبي نسائي في ألمانيا.