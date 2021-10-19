الكنيسة الأرثوذكسية تدشن معمودية كنيسة الملاك بالرحمانية و العذراء بالمنيا

كتب: محمد الأحمدى

شهدت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالرحمانية قبلى، التابعة لإيبارشية دشنا بمحافظة قنا للأقباط الأرثوذكس اليوم، تدشين معموديتها على اسم القديس يوحنا المعمدان.

وجاء التدشين بيد الأنبا تكلا أسقف الإيبارشية، وذلك بعد تجديدها.



تدشين معمودية

من جانبه صلى أيضا الأنبا ديمتريوس قداس الأحد الأول من شهر بابه صباح أمس فى كنيسة السيدة العذراء والقديس آفافيني بقرية إتقا، مركز ملوى، ودشن معمودية الكنيسة ذاتها، ثم بدأت بعدها صلوات القداس.



الأباء المشاركون فى التدشين

وفى سياق متصل، أعلن الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم والمشرف العام على دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين أن الدير يعتذر عن استقبال الزائرين أفراد أومجموعات خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.

وأوضح الدير فى بيان له أنه يعتذر أيضا عن استقبال الأباء الكهنة أو الشباب الراغبين في قضاء خلوة روحية وأيضا أسر الأباء الرهبان، موضحا أن الدير يرجو عدم توقع قبول استثناءات في هذا الأمر.



تدشين الكنيسة