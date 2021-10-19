اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 02:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الكنيسة الأرثوذكسية تدشن معمودية كنيسة الملاك بالرحمانية و العذراء بالمنيا

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 01:54 م
الكنيسة الأرثوذكسية تدشن معمودية كنيسة الملاك بالرحمانية و العذراء بالمنيا الكنيسة الأرثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالرحمانية قبلى، التابعة لإيبارشية دشنا بمحافظة قنا للأقباط الأرثوذكس اليوم، تدشين معموديتها على اسم القديس يوحنا المعمدان.

وجاء التدشين بيد الأنبا تكلا أسقف الإيبارشية، وذلك بعد تجديدها.

تدشين معمودية
تدشين معمودية

من جانبه صلى أيضا الأنبا ديمتريوس قداس الأحد الأول من شهر بابه صباح أمس فى كنيسة السيدة العذراء والقديس آفافيني بقرية إتقا، مركز ملوى، ودشن معمودية الكنيسة ذاتها، ثم بدأت بعدها صلوات القداس.

الأباء المشاركون فى التدشين
الأباء المشاركون فى التدشين

وفى سياق متصل، أعلن الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم والمشرف العام على دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين أن الدير يعتذر عن استقبال الزائرين أفراد أومجموعات خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.

وأوضح الدير فى بيان له أنه يعتذر أيضا عن استقبال الأباء الكهنة أو الشباب الراغبين في قضاء خلوة روحية وأيضا أسر الأباء الرهبان، موضحا أن الدير يرجو عدم توقع قبول استثناءات في هذا الأمر.

تدشين الكنيسة
تدشين الكنيسة

 

كنيسة العذراء بملوى
كنيسة العذراء بملوى

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

تدشين معموديه

كنيسه الملاك بالرحمانيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"حياة الصلاة" فى مؤتمر شباب إيبارشية بنسلفانيا التابعة للكنيسة الأرثوذكسية

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 12:51 م

تعرف على تاريخ خدمة المكرسات × الكنيسة الأرثوذكسية

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 03:00 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تكلف الأنبا صليب أسقف ميت غمر نائبا بابويا للمحلة

الأحد، 17 أكتوبر 2021 10:27 ص

تعرف على مهام واختصاصات مجلس الكنيسة الأرثوذكسية

الأحد، 17 أكتوبر 2021 01:00 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن نقل جثمان الأنبا كاراس إلى نقادة لدفنه فى قنا

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 03:49 م

تعرف على لجنة الأسرة بالمجمع المقدس فى الكنيسة الأرثوذكسية × 8 معلومات

الخميس، 14 أكتوبر 2021 04:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة