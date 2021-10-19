اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 09:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوي العاملة : استرداد 10.5 مليون ليرة لبنانية لـ 7 مصريين فى بيروت

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 09:05 ص
القوي العاملة : استرداد 10.5 مليون ليرة لبنانية لـ 7 مصريين فى بيروت وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، نجاحه في استرداد 10.5 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ 7 عمال مصريين، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي ، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.
 
وأوضح مكتب التمثيل العمالي ببيروت، أن ذلك في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
 
وتناول التقرير الذي تلقته وزارة القوى العاملة، عبر الملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت ما تم تحقيقه من إنجازات خلال أغسطس الماضي، حيث تم اعتماد 9 عقود عمل، وتسوية 8 شكاوي وديا، وحفظ شكوى واحدة، وأخرى مازالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 10 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب .
 
كما قام المكتب بـ 4 زيارات للجهات الحكومية المعنية، ومثلهم زيارات ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال، كما أن هناك 27 حالة للموافقة علي نقل كفالة إلي كفيل جديد ، و6 حالات للحصول علي تعهدات موثقة لدى كاتب العدل متضمنة تعهد صاحب العمل بسداد قيمة الأجر بالدولار.
 
 

التمثيل العمالى ببيروت

وزارة القوى العاملة

السفارة المصرية ببيروت

المصريين العاملين فى بيروت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة تبحث مع سفير قطر احتياجات الدوحة من العمالة المصرية

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 04:01 م

وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يدشنان مبادرة سلامتك وصحتك تهمنا بالعاشر من رمضان

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 02:36 م

القوى العاملة: تعيين 42 شاباً.. والتفتيش على 125 منشأة بشمال سيناء

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 07:42 ص

"القوى العاملة بالنواب" تناقش طلبات إحاطة عن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه

الأحد، 17 أكتوبر 2021 11:00 ص

القوى العاملة: تحصيل 44 ألف جنيه مستحقات عامل مصرى بجدة

الأحد، 17 أكتوبر 2021 09:39 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة