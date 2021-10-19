القوى العاملة تتابع تطعيم العاملين بالمناطق الصناعية للوقاية من كورونا

كتبت آية دعبس

تابعت وزارة القوى العاملة من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى متابعة تطعيم العاملين بالمناطق الصناعية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة: إن التفتيش المفاجئ على المنشآت يأتى فى إطار توجيهات وزارة القوى العاملة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاتخاذ كافة التدابير والوقاية بالمناطق الصناعية بالتفتيش من قبل الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات للوقاية والحد من الإصابة بفيروس كورونا ، والتأكد من التزام أصحاب المصانع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة هذه الفيروس.

وأشار وكيل الوزارة مدير المديرية إلى أن المهندس حسن السيد مدير مكتب عمل بدر ، وحمدى عبدالعظيم، وصباح أحمد عمر مفتشى المكتب قاموا بالزيارة المفاجئة ، لعدة شركات للوقوف على الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمال، فضلاً عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من مسكات وقفازات واقية وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية وفى هذا الإطار، تبين أن الشركات توفر جميع مهمات السلامة والصحة المهنية ، وقامت بتنفيذ تطعيم جميع العاملين من فيروس كورونا ، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة العاملين وأسرهم والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد مدير المديرية أنه فى حالة عدم الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل يتم اعطائهم مهلة قانونية لإزالة المخالفات، وفى حالة إزالتها يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المصانع غير الملتزمة للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة العاملين وأسرهم.

وأشار مدير المديرية إلى أن "مكتب عمل مدينة بدر" خلال زيارته لأحد الشركات، تبين أن الشركة تمارس نشاطات مختلفة للعاملين ، وعلى سبيل المثال نشاط رياضي، حيث توفر الشركة دراجات للعاملين للذهاب والعودة من وإلى العمل داخل مدينة بدر، وكذلك ألعاب ترفيهية مثل: البنج بونج والشطرنج والطاولة تقوم بعمل منافسات بطولة بين العمال والإدارة وكذلك نشاط تعليمى عن طريق فتح فصل محو الأمية ، وتعليم الكبار داخل الشركة وتتبنى شعار شركتنا خالية من الأمية بحلول عام 2022، وكذلك تخوض الشركة شوطاً كبيرا فى تمكين المرأة من خلال إختيار المرأة فى مجال العمل كمهندسات ومشرفات وعاملات إنتاج وتوفر لهم كافة الإجراءات اللازمة لنجاح مشروع تمكين المرأة.