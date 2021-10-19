اليوم السابع
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القوى العاملة: التفتيش على 222 منشأة وتحرير 73 محضرا وغلق 11 منشأة بدمياط

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 09:02 ص
القوى العاملة: التفتيش على 222 منشأة وتحرير 73 محضرا وغلق 11 منشأة بدمياط وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط تعيين 495 شاباً ، منهم 7 شباب من ذوي الإحتياجات الخاصة  في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى  من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1044 شاباً، كما تم استخراج 574 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلاً عن توفير 22 فرصة عمل .  
 
وقالت المديرية، فى بيان، إنها قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 222 منشأة بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 89 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 51 محضراً ، وعمل 23 حملة تفتيشية ، وبحث 15 شكوى عمالية ، وتم عقد 6 ندوات توعية بشركة الحمد للمقاولات بدمياط الجديدة ، ومنشأة إيهاب وهبة التمامي بالزرقا .
 
وأوضحت منى الاطروش مدير المديرية، أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت  المديرية  خلال شهر سبتمبر  الماضي  بالتفتيش على 177 منشأة ، وإعادة التفتيش على 128 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 73 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 11 مذكرة غلق إداري ، وعمل 8  ندوات توعية،  فضلاً عن تلقى 31  شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال  10 شكاوى منهم ، وشكوتين منها مستوفاة ، و23 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة  .
 
أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً حيث قامت المديرية بصرف 2000 جنيه منحة مولود لعامل من المسجلين بها .
وفى مجال التدريب المهنى ، قامت المديرية بتنفيذ  دورة تدريبية على مهنة ( التفصيل والحياكة ) استفاد منها 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية أبو عياد مركز كفر سعد .
 
وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 464 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
 
 

القوى العاملة

مديرية القوى العاملة بدمياط

العمالة غير المنتظمة

التفتيش العمالى

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