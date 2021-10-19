القومية للأنفاق تدرس شراء 4 قطارات مكيفة جديدة للخط الثانى للمترو

كتب رضا حبيشى

تدرس الهيئة القومية للأنفاق، شراء 4 قطارات مكيفة جديدة لصالح الخط الثانى للمترو، بعد الـ 6 قطارات الكورية المكيفة الجديدة التى سيكتمل وصولها خلال الجارى.



وتعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة هونداى روتم الكورية لتوريد صفقة القطارات الجديدة الـ 6 بتكلفة قيمتها الإجمالية 130 مليون دولار بالإضافة إلى 63 مليون جنيه مصرى شاملة توريد قطع الغيار اللازمة لمدة 8 سنوات بعد فترة الضمان.

واستقبلت الهيئة القومية للأنفاق قطار شهريا من القطارات الـ 6 المتعاقد عليها، ومع وصولها بالكامل سيصل عدد القطارات المكيفة العاملة بالخط الثانى 10 قطارات من إجمالي 45 قطارا، ويتم تمويل هذه القطارات من خلال قرض ميسر من البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية والخزانة العامة للدولة.

القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة، حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالى السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة كما يمكن استخدامها تجارياً في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، كما يوجد أعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل كما تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين مسار القطار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.