تمكنت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الثلاثاء، من تحرير أحد المواقع الاستراتيجية فى جبهة الفاخر بمحافظة الضالع وإلحاق خسائر كبيرة بعناصر الحوثى المتمركزة فيها.
ونقلت قناة اليمن الإخبارية عن مصادر عسكرية - لم تسمها - القول إن القوات المشتركة تمكنت من تحرير "جبل قرحة" في جبهة الفاخر بمحافظة الضالع جنوب البلاد بعد مواجهات عنيفة اندلعت فجر اليوم.
وأضافت أن وحدات تابعة للجيش نفذت عملية أمنية واسعة استهدفت مواقع تابعة لعناصر الحوثى فى قطاعين بالضالع، لافتة إلى أنه تم تحقيق غالبية الأهداف الاستراتيجية فيما لا تزال المواجهات مستمرة حتى الآن.
وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأريانى، حذر من الانجرار خلف حملات تشويه الشرعية الدستورية والقانونية والشعبية للمعركة مع عناصر الحوثي، والنيل من تضحيات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية.
وقال الأرياني - في تصريح وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - إن هذه التناولات لا تخدم إلا عناصر الحوثى التي تحشد آلاف المقاتلين في مناطق سيطرتها بالقوة وتزج بهم في هجمات انتحارية، وترمي بكل ثقلها لتحقيق اختراق هنا أو هناك، ومحاولة صناعة انتصارات، لإخضاع اليمنيين وإخماد أي تحركات ضدها، وإيهام العالم أنها قادرة على حسم المعركة.
وأضاف أن الوضع لن يكون أسوأ من عام 2015 عندما كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والحكومة تحت الإقامة الجبرية في منازلهم، وظن عناصر الحوثي سيطرتهم على الخريطة ووصلت جحافله أبواب مجمع مدينة مأرب، وانطلقت المقاومة بدعم من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية من بقعة صغيرة لا تتجاوز عشرة كيلو متر، لتستعيد 80% من البلد.
ووجه الأرياني الدعوة لكافة اليمنيين لعدم الاستسلام لما تروجه جماعة الحوثى والطابور الخامس لخلخلة الصفوف والنيل من المعنويات، وإدراك حجم التحديات والمؤامرات التي تتعرض لها البلد، داعيًا الإعلاميين والناشطين لعدم خدمة العدو، مؤكدًا أن الإعلام جزء لا يتجزأ من المعركة، وان فضح جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها جماعة الحوثي لا يقل أهمية عن البندقية في ميادين القتال.
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