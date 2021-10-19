صنعاء (أ ش أ)

تمكنت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الثلاثاء، من تحرير أحد المواقع الاستراتيجية فى جبهة الفاخر بمحافظة الضالع وإلحاق خسائر كبيرة بعناصر الحوثى المتمركزة فيها.

ونقلت قناة اليمن الإخبارية عن مصادر عسكرية - لم تسمها - القول إن القوات المشتركة تمكنت من تحرير "جبل قرحة" في جبهة الفاخر بمحافظة الضالع جنوب البلاد بعد مواجهات عنيفة اندلعت فجر اليوم.

وأضافت أن وحدات تابعة للجيش نفذت عملية أمنية واسعة استهدفت مواقع تابعة لعناصر الحوثى فى قطاعين بالضالع، لافتة إلى أنه تم تحقيق غالبية الأهداف الاستراتيجية فيما لا تزال المواجهات مستمرة حتى الآن.

وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأريانى، حذر من الانجرار خلف حملات تشويه الشرعية الدستورية والقانونية والشعبية للمعركة مع عناصر الحوثي، والنيل من تضحيات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية.