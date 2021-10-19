القبض على شخص يتاجر فى البتكوين بحجم تعاملات نصف مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال بيع وشراء العملات الافتراضية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة البحيرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الإفتراضية (بيتكوين) والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" حيث يعمل المذكور فى بيع العملة الافتراضية كوسيط بين الشركة المشار إليها وراغبى شراء تلك العملات، وذلك عن طريق محافظ إلكترونية أنشأها المتهم لهذا الغرض، حيث يقوم بالبيع لراغبى الشراء عبر الإنترنت وتحويل أجزاء من العملة الواحدة حسب القيمة المتفق عليها مقابل البيع إلى مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية، وتحويلها على محفظته الإلكترونية أو على حساباته البنكية، فضلاً عن قيامه بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للترويج وتحفيز المواطنين على التعامل فى العملات الافتراضية خاصةً (بيتكوين) بغرض استثمار أموالهم فى هذا المجال بهدف تحقيق أرباح مادية وذلك بالمخالفة للقانون .

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (500) ألف جنيه مصرى.