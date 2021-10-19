اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 09:21 ص
أكرم القصاص
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الصحة: رعاية متكاملة للأم بعد الولادة بـ42 يوما ضمن مبادرة صحة الأم والجنين

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 08:00 ص
الصحة: رعاية متكاملة للأم بعد الولادة بـ42 يوما ضمن مبادرة صحة الأم والجنين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب ـ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تقدم الكشف والتحليل والعلاج بالمجان في سرية تامة لكل السيدات، مشيرة إلى أن المبادرة تقدم أيضا رعاية متكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة بــ 42 يوما.

وتابعت، أن المبادرة تقدم خدمات منها التوعية الصحية للسيدات الحوامل، قياس الطول والوزن، قياس ضغط الدم، تحليل السكر، تحليل للكشف عن بكتيريا الزهرى،  تحليل للكشف عن الالتهاب الكبدى B.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين متوفرة في مراكز رعاية الأمومة والطفولة والوحدات الصحية.


الصحة

صحة الام والجنين

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الامهات

المواليد

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