الصحة التونسية: تطعيم 23 ألفًا و641 شخصًا ضد "كورونا" خلال 24 ساعة

(أ.ش.أ)

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس ، أنه تم تطعيم 23 ألفًا و641 شخصًا باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال من بينهم 12 ألفًا و199 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أن 4 ملايين و205 آلاف و797 مواطنًا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 8 ملايين و702 ألف و757 جرعة.

ولفتت الوزارة الى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و551 ألفًا و626 شخصًا حتى يوم أمس.