اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 12:47 ص
أكرم القصاص
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الصحة التونسية: تطعيم 23 ألفًا و641 شخصًا ضد "كورونا" خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 12:00 ص
الصحة التونسية: تطعيم 23 ألفًا و641 شخصًا ضد "كورونا" خلال 24 ساعة لقاح كورونا
(أ.ش.أ)

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس ، أنه تم تطعيم 23 ألفًا و641 شخصًا باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال  من بينهم 12 ألفًا و199 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أن 4 ملايين و205 آلاف و797 مواطنًا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 8 ملايين و702 ألف و757 جرعة.

ولفتت الوزارة الى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و551 ألفًا و626 شخصًا حتى يوم أمس.

 

 

 


تونس

لقاح كورونا

فيروس كورونا

اخبار تونس

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