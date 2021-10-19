الرئيس السيسى يهنئ نظيره المجرى بذكرى العيد القومى

(أ ش أ)

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية المجر يانوش شابا أدير، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى. كما أوفد سيادته أحمد محمد رضا أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة المجر بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.