اليوم السابع
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الداخلية تشارك فى احتفالات اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 12:45 م
الداخلية تشارك فى احتفالات اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء الداخلية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وفودا من مُمثلى (المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة – المركز النموذجى للمكفوفين – جمعية المكفوفين المصرية)، حيث تم إستعراض الجهود والخدمات التى تقدمها الوزارة للأشخاص ذوى الإعاقة عبر قطاعاتها المختلفة وتسهيل كافة الإجراءات لهم .

وفى نهاية اللقاء تم توزيع عدد من العصا البيضاء على الحاضرين وتسليم ممثلى الجهات المشاركة عدد آخر لتوزيعهم على أعضاء تلك الجهات من الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية.

وبتلك المناسبة فقد تقرر الموافقة على استخراج الأوراق الثبوتية بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية اعتباراً من يوم 15 أكتوير الجارى ولمدة أسبوع.

ولاقى ذلك استحسان الحضور الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على مشاركتهم الاحتفال، والمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة مراعاةً للبعد الإنسانى والاجتماعى.


الداخلية

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جهود الداخلية

ذوي الاحتياجات الخاصة

المكفوفين

حقوق الانسان

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