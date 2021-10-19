الحكم على 15 متهما بالاتجار بالبشر تحت ستار تشغيل العمالة المنزلية 16 نوفمبر

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 15 متهما بالاتجار بالبشر تحت ستار تشغيل العمالة المنزلية، لجلسة 16 نوفمبر المقبل للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 7175 لسنة 2021 جنايات الدقي والمقيدة برقم 1123 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، قيام المتهمين «ع.م»، تعمل محامية حرة، وصاحبة مكتب لإلحاق العمالة المنزلية، و «م.س»، 24 سنة، و «ع.ع»، و «إ.ع»، و«أ.ف»، و «أحمد.ع»، و«أ.أ»، و«ا.ح»، و «م.ع»، و «ع.أ»، و «ع.ف»، و«ف.م»، و «ن.ق»، و «م.ح»، و «أ.م».

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمين من الأولى إلى السادس بتأسيس جماعة إجرامية منظمة لذلك العرض السالف البيان تزعمتها المتهمة الأولى، وتخصص نشاطهم في استقطاب النساء ذوات الظروف الاجتماعية الشاقة عن طريق الإعلان من خلال الكيان التجاري الخاص بالمتهمة الأولى وهي شركة «البرنسيسة» لإلحاق العمالة المنزلية عن وظائف للعمل المنزلي، برواتب مجزية، وذلك للتمكن من السيطرة عليهن واستغلالهن من قبل مستخدميهن ومنهم المتهمين من السابع إلى الخامس عشر من أجل الحصول على منفعة مادية للمتهمين من الأول حتى السادس، تمثلت في مبالغ مالية ومنفعة جنسية للمتهمين الثاني ومن السابع إلى الخامس عشر.