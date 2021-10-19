الحكم على متهمين بالاعتداء على أطفال واستغلالهم فى التسول.. اليوم

كتب أحمد حسنى

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حكمها على المتهمين باستغلال الأطفال في التسول وجمع القمامة في العجوزة.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين «أ.ع»، 23 سنة، يعمل فران، و«ش.ح»، 28 سنة، يعمل نجار مسلح، و«أ.ح»، 26 سنة، عامل بالاتجار بالبشر بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة بأن تعاملوا في أشخاص طبيعين، وكان ذلك عن طريق الاستخدام والإيواء بواسطة استغلال حالة الضعف وكان ذلك التعامل بقصد استغلالهما في التسول والخدمة قسرا، بأن استقبلا المجني عليهما وأواهما بمكان خاضع لسيرطتهما وتشغليهم في أعمال التسول وجمع القمامة بالطرق العامة لتحقيق منفعة مادية.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمين الأول والثاني بالمساس بحق الطفلين المجني عليهما في الحماية من الاتجار بهما بأن قاما باستغلالهما في غرض غير مشروع موضوع التهمة الأولى.

كما قام المتهمين بسرقة الأموال المملوكة للمجني عليه الطفل الثاني بطريق الإكراه الواقع عليه موجها صوبه سلاحا أبيضا حال تواجده بالطريق العام فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل حركته والاستيلاء على الأموال المملوكة له وقد تخلف عن ذلك الإكراه إصابات المجنى عليه الواردة بالتقرير الطبي.