الحريت بـ 45 جنيها والشعور بـ70 والبياض بـ40.. جولة داخل حلقة السمك بالغردقة.. لايف

من جانبه قال بدران أحمد، تاجر أسماك بحلقة السمك بالغردقة أن هناك انخفاض كبير في أسعار الأسماك في البحر الأحمر بعد انخفاض الصيد بسبب الطقس وسرعة الرياح مؤكدا علي أن اغلب الاسغار تتراوح ما بين 40 الي 50 جنيه للكيلو .

واكد أن سعر سمك البياض ب60 جنيها، والتونة 35 جنيها، والخرمان 35 جنيها، والجمبرى 140، والسردين 20 جنيها، والكلمارى 120 جنيها، وبورى البحر 50 جنيها والبياض والباركود 60 جنيها.

وتابع بدران لـ"اليوم السابع" أن سعر كيلو الكابوريا بـ 50 جنيها، والشعور 70 جنيها، والشعور الكبير بـ 100 جنيه، مؤكدا على أن هناك تعاون بين تجار الاسماك ومشروع الثروة السمكية، حيث يقوم المشروع للبيع تحصل مراكب السادات وسفاجا إلى التجار بأسعار مخفضة لبيعها بحلقة السمك بأسعار مخفضة للمواطنين.