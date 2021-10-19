اليوم السابع
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الحريت بـ 45 جنيها والشعور بـ70 والبياض بـ40.. جولة داخل حلقة السمك بالغردقة.. لايف

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 11:27 ص
الحريت بـ 45 جنيها والشعور بـ70 والبياض بـ40.. جولة داخل حلقة السمك بالغردقة.. لايف حلقة سمك الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قدم"اليوم السابع"، لايف جديد من حلقة سمك الغردقة لرصد أسعار الأسماك وأنواعها بالبحر الأحمر، حيث بلغ سعر سمك الحريت بـ 40 جنيه والشعور ب70 جنيه. 

من جانبه قال بدران أحمد، تاجر أسماك بحلقة السمك بالغردقة أن هناك انخفاض كبير في أسعار الأسماك في البحر الأحمر بعد انخفاض الصيد بسبب الطقس وسرعة الرياح مؤكدا علي أن اغلب الاسغار تتراوح ما بين 40 الي 50 جنيه للكيلو .
 
واكد أن سعر سمك البياض ب60 جنيها، والتونة 35 جنيها، والخرمان 35 جنيها، والجمبرى 140، والسردين 20 جنيها، والكلمارى 120 جنيها، وبورى البحر 50 جنيها والبياض والباركود 60 جنيها.
 
وتابع  بدران لـ"اليوم السابع" أن سعر كيلو الكابوريا بـ 50 جنيها، والشعور 70 جنيها، والشعور الكبير بـ 100 جنيه، مؤكدا على أن هناك تعاون بين تجار الاسماك ومشروع الثروة السمكية، حيث يقوم المشروع للبيع تحصل مراكب السادات وسفاجا إلى التجار بأسعار مخفضة لبيعها بحلقة السمك بأسعار مخفضة للمواطنين.
 
 
اسعار الأسماك فى البحر الاحمر (1)
اسعار الأسماك فى البحر الاحمر (1)

اسعار الأسماك فى البحر الاحمر (2)
اسعار الأسماك فى البحر الاحمر (2)

اسعار الأسماك فى البحر الاحمر (3)
اسعار الأسماك فى البحر الاحمر (3)

اسعار الأسماك فى البحر الاحمر (4)
اسعار الأسماك فى البحر الاحمر (4)

اسعار الأسماك فى البحر الاحمر (5)
اسعار الأسماك فى البحر الاحمر (5)
 

 


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