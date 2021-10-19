الجيزة تزيل 6 حالات تحويل وحدات من السكنى للتجارى بحدائق الأهرام

كتب سيد الخلفاوى

واصلت محافظة الجيزة حملاتها لضبط المخالفات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاع هضبة الأهرام.

وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأجهزة المعنية بحي الهرم وقطاع هضبة الأهرام بتكثيف الحملات علي مستوي كافة القطاعات ومواجهه دورية للمخالفات بكافة صورها لتحقيق الانضباط.

وقد قامت محافظة الجيزة خلال حملات أمس بضبط 6 حالات تحويل وحدات من الغرض السكنى إلى الغرض التجاري بالعقارات أرقام ( ٣٩ ب، ٥٨ ط، ٣٥٩ ط ، ٤٣٩ل ، ١٨٢ ل، ٢٦٩ أ) وجاري إستكمال الحملات بكافه القطاعات.

كما شملت مجهودات محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام شن حملات لرفع الإشغالات للمحال التجارية والمقاهي والكافيهات علي مدار يومين بشوارع الجيش والضغط والثورة والخزان ومتفرعاته تم فيها رفع كافه التعديات والإشغالات علي حرم الطريق وقد أسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة حوالي 2000 حاله إشغال متنوعه و ( 8 ) مركبات توك توك وتروسيكل تعيق حركة المارة وتم مصادره المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ كافه الإجراءات القانونيه حيالهم.

وفي قطاع الإنارة قد تم تنفيذ أعمال صيانه شاملة لأعمدة الإنارة بشارع الثورة وإستبدال كشافات الإنارة المعطلة مع استكمال رفع كفاءة الإنارة بعدداً من الشوارع التى تم رصد حاجتها لذلك.

وفيما يتعلق بجهود النظافة فقد تم شن عدد من حملات النظافة لرفع المخلفات بالطريق البطئ إتجاه طريق الفيوم ورفع المخلفات والردتش وتمهيد الطريق لتسيير الحركه المرورية كما تم رفع كافه المخلفات والكنس الألي والتجريد من أمام الخزان بمساكن الضباط حتي خلف المتحف المصري وأمام الحرس الجمهوري.