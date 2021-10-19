التخطيط: زيادة مساهمة الجهات الحكومية فى جائزة مصر للتميز الحكومى بـ50%

كتبت أسماء أمين تصوير عمرو مصطفى

قال المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى، إن معايير الحصول على الجائزة هى مدى مساهمة إنجازات ودور الجهة في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ، بحيث تمتلك المؤسسة خطة ومستهدفات للعمل على تحقيقها وتصل نسبتها 60% ، والمعيار الثانى الإبداع والابتكار من خلال إيجاد حلول للمشاكل والعمل على تطوير المستمر بنسبة 20% ، والـ 20% الأخرى هي المتمكنات من خلال إيجاد الأدوات لتحقيق أهداف المؤسسة.

وأوضح مصطفى خلال حفل توزيع جائزة مصر للتميز الحكومى أن الدورة الثانية شهدت تحولًا إلكترونيًا بنسبة 100% لعمليات تقديم الطلبات والتقييم، مما ساهم بشكل ملحوظ في تقليل نسبة الاستبعادات لـ 14% بدلاً من 39% في الدورة الأولى، متابعًا أن مجموعة من خبراء مصر والإمارات والأردن وعدد من الجنسيات شاركوا في التقييم.

وأشار المشرف العام على الحائزة الى تدريب 5000 متدرب باجمالي 30 الف ساعة تدريب ،مؤكدا ان الدورة الثانية شهدت زيادة مشاركةالجهات الحكومية بنسبة 50% مقارنة بالدورة الاولى .

وتقام الان بقصر القبة الرئاسي، فعاليات حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي، تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعددًا من الوزراء وضيوف الشرف من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين الثلاثة في فئات الجايزه المختلفه والتي تشمل جائزة التميز الفردي والتي تتضمن أفضل موظف حكومي، أفضل فريق عمل، إضافة إلى جائزة الابتكار والإبداع المؤسسي، وجائزة المواقع المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، فضلًا عن جائزة القيادات المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وكذا جائزة المؤسسة المتميزة.