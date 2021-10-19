اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 08:25 م
أكرم القصاص
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التخطيط: التعاون بين مصر والإمارات نموذج يحتذى به بين الدول العربية

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 07:20 م
التخطيط: التعاون بين مصر والإمارات نموذج يحتذى به بين الدول العربية صورة أرشيفية
كتبت أسماء أمين تصوير عمرو مصطفى

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي في ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تؤدى الى بتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين.
 
وأوضحت السعيد خلال حفل توزيع جائزة مصر للتميز الحكومى أن الجائزة تم إطلاقه عام 2018 بالتعاون مع دولة الإمارات لتبادل الخبرات والتجارب فى تطوير الخدمات الحكومية، مؤكده ان التعاون بين مصر والإمارات نموذج يحتذى به بين الدول العربية.
 
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الدورة الحالية شهدت إضافة فئات جديدة بتوجيه من رئيس الوزراء ومنها أفضل موظف حكومى وافضل فريق عمل لتعزيز روح التعاون والعمل الجماعى.
 
وتابعت السعيد أنه إيمانًا بدور الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي الذي تتبناه الدولة للارتقاء بالدولة المصرية، فقد حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي عن طريق "جائزة مصر للتميز الحكومي" وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة.

التخطيط

هالة السعيد

التميز الحكومى

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