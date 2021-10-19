البيت الأبيض: "مجموعة من المقترحات" قد تساعد بايدن على تحقيق أهدافه المناخية

واشنطن (أ ش أ)

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى إن "مجموعة من المقترحات" يمكن أن تساعد الرئيس الأمريكى جو بايدن على تحقيق أهدافه المناخية وسط تساؤلات حول مستقبل برنامج توفير الكهرباء النظيفة.

وقالت بساكي للصحفيين إن الرئيس لا يزال ملتزما بهدفه المتمثل في جعل الولايات المتحدة خالية تماما من انبعاثات الكربون بحلول عام 2035، موضحة أن هناك طرقا متعددة للوصول إلى هناك، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضافت بساكي: "الطاقة النظيفة بنسبة مائة بالمائة بحلول عام 2035 هو هدف التزم به منذ أكثر من عام.. ولا يزال ملتزما به. النبأ السار هو أن هناك مجموعة من الأفكار الجيدة والمقترحات من أعضاء الكونجرس حول كيف يمكن لهذا التشريع أن يساعد في تحقيق الهدف".

وبسؤالها كيف يمكن للولايات المتحدة تحقيق أهدافها بدون خطة الكهرباء النظيفة، قالت بساكى إنها لن تتكهن بشيء، ولكن هناك "مجموعة" من الأفكار حول كيفية معالجة تغير المناخ.