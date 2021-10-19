البيت الأبيض: أمريكا قلقة بشأن التطور العسكرى الصينى وترحب بالمنافسة معها

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين أساكي اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة قلقة بشأن تطور القدرات العسكرية الصينية، لكنها ترحب بالمنافسة الشديدة معها.

يأتى التصريح فى الوقت الذى أفاد مسؤول أمريكي كبير في الحد من التسلح بأن الولايات المتحدة قلقة بشأن تكنولوجيا الصواريخ فرط الصوتية وتطبيقاتها العسكرية المحتملة من قبل الصين وروسيا.

وقال مبعوث الولايات المتحدة لشؤون نزع السلاح روبرت وود للصحفيين في جنيف بعد تقرير أفاد بأن بكين اختبرت صاروخا فرط صوتيا: "لدينا مخاوف بشأن ما تفعله الصين بشأن الصواريخ فرط الصوتية".