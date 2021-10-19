اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البيت الأبيض: أمريكا قلقة بشأن التطور العسكرى الصينى وترحب بالمنافسة معها

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 06:54 ص
البيت الأبيض: أمريكا قلقة بشأن التطور العسكرى الصينى وترحب بالمنافسة معها المتحدثة باسم البيت الأبيض جين أساكي
أ ش أ

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين أساكي اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة قلقة بشأن تطور القدرات العسكرية الصينية، لكنها ترحب بالمنافسة الشديدة معها.

يأتى التصريح فى الوقت الذى أفاد مسؤول أمريكي كبير في الحد من التسلح بأن الولايات المتحدة قلقة بشأن تكنولوجيا الصواريخ فرط الصوتية وتطبيقاتها العسكرية المحتملة من قبل الصين وروسيا.

وقال مبعوث الولايات المتحدة لشؤون نزع السلاح روبرت وود للصحفيين في جنيف بعد تقرير أفاد بأن بكين اختبرت صاروخا فرط صوتيا: "لدينا مخاوف بشأن ما تفعله الصين بشأن الصواريخ فرط الصوتية".

وأضاف: "نحن لا نعرف كيف يمكننا الدفاع عن أنفسنا ضد هذا النوع من التكنولوجيا، والصين وروسيا لا تعرفان أيضا"، في إشارة إلى الصعوبة التي تواجهها أنظمة الدفاع الصاروخي في تعقب مثل هذه الأسلحة عالية السرعة التي يمكنها المناورة والتهرب.
 

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الصين

جين ساكى

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أمريكا والصين

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