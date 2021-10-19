البحر الأحمر تحصد 4 مراكز أولى بمسابقة التميز الحكومى

حصدت محافظة البحر الأحمر، 4 مراكز أولى بمسابقة جائزة مصر للتميز الحكومى على مستوى الجمهورية، حيث حصد كل من حى جنوب مدينة الغردقة المركز الأول، بينما حل مكتب تموين مدينة القصير فى المركز الثاني، فى حين انتزع حى شمال مدينة الغردقة المركز الثالث.

أيضا حصلت مدينة الغردقة على المركز الثانى على مستوى التميز للمدن، وتقدم اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر، التهنئة للجهات الحاصلة على المراكز الأولى، مثمنا على دورهم فى الارتقاء والتطوير بجودة الخدمة المقدمة من خلالهم لمواطنى المحافظة.

وأكد محافظ البحر الأحمر فى بيان للمحافظة، أن هذا الحدث يعكس مدى ارتفاع مؤشر الأداء الحكومى الفعال الذى تنتهجه المحافظة من اللحظة الأولى التى أطلقت فيها خطة تنمية مصر المستدامة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.

يذكر أن ذلك تأتى المسابقة فى ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتى تقضى بتكوين جهاز إدارى كفء وفعال محوكم يساهم بدوره فى تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين، وايمانا بدور الحكومة المصرية فى تحقيق أهداف التوجه الإصلاحى الذى تتبناه الدولة لإحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسى، وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومى تشيع جو التنافس الإيجابى الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز فى جميع قطاعات الدولة والذى تجنى ثماره بلادنا من تقدم وتطور وازدهار ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق.