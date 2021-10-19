الاتحاد العربى للبتروكيماويات يدرب نقابيين أردنيين على "العمل النقابى"

كتبت آية دعبس

نظم الاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات والبتروكيماويات، دورة تدريبية حول أساليب ومهارات العمل النقابى، شارك فيها 10 نقابيين من النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية برئاسة خالد الفناطسة، وحاضر فيها الخبير العمالي أحمد عاطف، بمقر الجامعة العمالية بالقاهرة.

وقال كيمائي عماد حمدي الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن هذه الدورة تأتى فى إطار خطط ودور الاتحاد العربى فى التوعية والتثقيف والتدريب لعماله من جميع البلدان العربية، فضلا عن تفعيل دور العمال العرب في التنمية، ومساندة بلدانهم فى ظل التحديات الراهنة، وتأهيلهم على مهارات العمل النقابى من حقوق وواجبات وتفاوض بالطرق المشروعة، وذلك بهدف الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج.

من ناحية أخرى، كان قد وقع الاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات، والنقابة العامة للكيماويات فى مصر برئاسة كيمائي عماد حمدى، بروتوكول تعاون مع نقابة العاملين بصناعات الكيماويات والبترول والمناجم في بيلاروسيا برئاسة سفيتلانا كلوشوك، لتطبيق مبادئ العمل اللائق من اجل حماية فعالة للحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية لأعضاء النقابات، وفى ضوء الاهتمام المشترك بتعزيز التعاون بين النقابات وعمال قطاعات الكيماويات والمناجم والبترول على أساس مبادئ التضامن النقابي الدولى.