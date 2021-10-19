الاتحاد الأوروبى يمنح 60 ألف تذكرة مجانية للشباب لاكتشاف أوروبا

كتبت: هناء أبو العز

تمنح المفوضية الأوروبية 60 ألف تذكرة قطار مجانية للشباب، تسمح بالسفر المجانى بالقطار عبر أوروبا لمدة تصل إلى شهر بهدف تمكينهم من التعرف على قارتهم.

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس، في إعلانها عن المسابقة: خلال جائحة كورونا، أظهر شبابنا تضامناً حقيقياً، وضحوا بلحظات ثمينة من شبابهم بسبب تفشي الجائحة، وأضافت: الغاية من المبادرة هو إحياء التنقل فى أوروبا.

وتفتح عملية التقديم فى منتصف نهار الثلاثاء، ويجب أن تتراوح أعمار المتقدمين من 18 إلى 20 عاماً ويحملون جنسية دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، كما سيتعين عليهم إجراء اختبار مع أسئلة حول الاتحاد الأوروبى ليكونوا مؤهلين للحصول على التذاكر.

وسيتمكن الفائزون من السفر في أنحاء جميع دول الاتحاد الأوروبي مجاناً لمدة تصل إلى 30 يوماً بين مارس 2022 و فبراير 2023، ولا تقتصر هذه التذاكرعلى ركوب القطارات فحسب، وإنما سيتمكن حاملو التذاكر المجانية من ركوب الحافلات والعبارات أيضاً.

وعادة ما يكون البرنامج مخصصاً لمن هم في سن 18 عاماً فقط، ولكن هذه المرة، سيحق أيضا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 20 عاماً بالمشاركة، لأن الجولتين الأخيرتين قد تم تعليقهما وسط الوباء.

إلى جانب ذلك، سيحصل الشباب من المملكة المتحدة أيضاً على فرصة للتقدم للمرة الأخيرة، على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نظراً لأن شباب المملكة المتحدة كانوا مؤهلين في عام 2020 عندما تم إلغاء الجولة بسبب كوفيد-19. وبالتالي نُقل التمويل لذلك العام إلى عام 2021.

وانطلقت المبادرة، المسماة "استكشف أوروبا DiscoverEU"، كإجراء تحضيري بدأه البرلمان الأوروبي بين عامي 2018 و 2020، وكانت الخطة هي توفير فرص السفر والتنقل للشباب الذين يبلغون 18 عاماً، وهو سن الرشد القانوني.

ويذكر أنه قد تقدم في الجولة الأولى في عامي 2018 و 2019 ، نحو 350 ألف شاب أوروبي بطلبات للحصول على تصريح سفر، وفقاً للمفوضية.

وقال حوالي 66 % من المشاركين إنهم يسافرون إلى الخارج بالقطار لأول مرة. بالإضافة إلى ذلك، قال ثلثا المستجيبين إنهم لم يتمكنوا من تمويل السفر بأنفسهم.