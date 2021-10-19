الإندبندنت: فريق جامعة "أكسفورد" يعمل على تطوير لقاح يستهدف متغير دلتا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن فريق جامعة "أكسفورد" لتطوير لقاحات كورونا بقيادة البروفيسور سارة جيلبرت بدأ العمل المبكر لتطوير لقاح يجرى تصميمه بهدف مكافحة متغير دلتا.

وعلى الرغم من أن برنامج اللقاح في المملكة المتحدة تم التعامل معه باعتباره نجاح، إلا أن تقرير حديث أدان الحكومة إلى حد كبير بسبب تعاملها مع وباء كورونا، وأصر العلماء على أنه لا يزال هناك المزيد الذي يتعين القيام به لحماية الأمة بشكل أفضل ، مع وجود أعداد كبيرة من السكان وبعض المجتمعات لا تزال لم تحصل على التطعيم بالكامل.

وأوضحت الصحيفة أن حالات متغير دلتا تتزايد مرة أخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة. ووصلت عدد الحالات الإيجابية لـ 49156 شخصًا يوم الاثنين ، بزيادة أسبوعية بنسبة 22 في المائة وهو أعلى رقم منذ نهاية الإغلاق. يأتي الارتفاع في معدل الانتشار وسط تضاؤل ​​مستويات الحماية بين الفئات العمرية الأكبر سنًا والمخاوف من أن طرح جرعات اللقاحات المعززة يتحرك ببطء شديد.

وقالت البروفيسور إليانور رايلي ، أخصائية المناعة في جامعة إدنبرة ، إن الميزة الأكبر ستكون المساعدة في "إنهاء" انتقال العدوى على نطاق واسع في المملكة المتحدة.

وقالت إن برنامج تعزيز الخريف في المملكة المتحدة ، والذي سيشهد في النهاية منح 30 مليون بريطاني جرعة ثالثة من اللقاح ، "من المرجح أن يكون له تأثير أكبر بكثير إذا كنا نستخدم لقاحًا خاصًا بدلتا."

ونظرًا للفعالية المستمرة للقاح الأصلي في الحماية من دخول المستشفيات والوفاة جراء مضاعفات فيروس كورونا، يتخذ العلماء في أكسفورد نهجًا احترازيًا لتطوير لقاح خاصة بالدلتا.