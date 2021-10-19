اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 03:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الإندبندنت: فريق جامعة "أكسفورد" تعمل على تطوير لقاح يستهدف متغير دلتا

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 02:22 م
الإندبندنت: فريق جامعة "أكسفورد" تعمل على تطوير لقاح يستهدف متغير دلتا سارة جيلبرت - رئيس فريق أكسفورد
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن فريق جامعة "أكسفورد" لتطوير لقاحات كورونا بقيادة البروفيسور سارة جيلبرت بدأ العمل المبكر لتطوير لقاح يجرى تصميمه بهدف مكافحة متغير دلتا.

وعلى الرغم من أن برنامج اللقاح في المملكة المتحدة تم التعامل معه باعتباره نجاح، إلا أن تقرير حديث أدان الحكومة إلى حد كبير بسبب تعاملها مع وباء كورونا، وأصر العلماء على أنه لا يزال هناك المزيد الذي يتعين القيام به لحماية الأمة بشكل أفضل ، مع وجود أعداد كبيرة من السكان وبعض المجتمعات لا تزال لم تحصل على التطعيم بالكامل.

وأوضحت الصحيفة أن حالات متغير دلتا تتزايد مرة أخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة. ووصلت عدد الحالات الإيجابية لـ 49156 شخصًا يوم الاثنين ، بزيادة أسبوعية بنسبة 22 في المائة وهو أعلى رقم منذ نهاية الإغلاق. يأتي الارتفاع في معدل الانتشار وسط تضاؤل ​​مستويات الحماية بين الفئات العمرية الأكبر سنًا والمخاوف من أن طرح جرعات اللقاحات المعززة يتحرك ببطء شديد.

وقالت البروفيسور إليانور رايلي ، أخصائية المناعة في جامعة إدنبرة ، إن الميزة الأكبر ستكون المساعدة في "إنهاء" انتقال العدوى على نطاق واسع في المملكة المتحدة.

وقالت إن برنامج تعزيز الخريف في المملكة المتحدة ، والذي سيشهد في النهاية منح 30 مليون بريطاني جرعة ثالثة من اللقاح ، "من المرجح أن يكون له تأثير أكبر بكثير إذا كنا نستخدم لقاحًا خاصًا بدلتا."

ونظرًا للفعالية المستمرة للقاح الأصلي في الحماية من دخول المستشفيات والوفاة جراء مضاعفات فيروس كورونا، يتخذ العلماء في أكسفورد نهجًا احترازيًا لتطوير لقاح خاصة بالدلتا.


لقاحات كورونا

أكسفورد

علماء في أكسفورد

كورونا

لقاحات معززة من كورونا

بوريس جونسون

سارة جيلبرت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة