الإعلام الأمنى العراقى يعلن نتائج العملية الأمنية فى كركوك

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي نتائج العملية الأمنية التي نفذها طيران الجيش ضد أوكار تنظيم "داعش" الإرهابي في وادي الشاي بمحافظة كركوك.

وذكرت الخلية- في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن بعد القصف الجوي لطيران الجيش ضد أوكار داعش في كركوك، خرجت قوة من فرقة المشاة الآلية الثامنة لتفتيش مكان هذه الضربات بالكامل، مبينة أنه تم العثور على 5 أوكار تحتـوي علـى مسـتودع طبي وخلية طاقة شمسية، و9 بنادق، و17 صاروخا قاذفا، بالإضافة إلى 7 قنابل قاذفة، وأسلاك تفجير، ولفتت إلى أنه تم ضبط 9 قنابل هاون، و5 قنابل يدوية وحزام ناسف وبطاريات تفجير.

وأشارت إلى أنه تم العثور على وكرين آخرين مدمرين بداخلهما ملابس عسكرية ومدنية، بالإضافة إلى تدمير كهف عبارة عن مغارة تحتـوي علـى مـواد طبيـة وكـاميرا، مضيفة أنه تم ضبط معمل لصنع العبوات الناسفة، بالإضافة إلى مخازن بندقية عدد 10، وعتاد كلاشنكوف عـدد ۲۰۰ ومواد أخرى.