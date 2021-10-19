اليوم السابع
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الإحصاء: الصادرات المصرية للدول العربية ترتفع لـ مليار و66 مليون دولار فى شهر

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 02:00 ص
الإحصاء: الصادرات المصرية للدول العربية ترتفع لـ مليار و66 مليون دولار فى شهر حاويات تجارية - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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سجلت الصادرات المصرية إلى الدول العربية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو مليار و66.4 مليون دولار في شهر يونيو الماضي، بينما كانت 862.3 مليون دولار في شهر يونيو 2020، بزيادة بلغت 204.1 مليون دولار.

 

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الصادرات إلى المملكة العربية السعودية بلغت قيمتها نحو 205.9 مليون دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل 129.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 76.7 مليون دولار، يليها الصادرات المصرية إلى ليبيا والتي بلغت قيمتها نحو 83.1 مليون دولار في يونيو الماضي، مقابل 53.6 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها 29.5 مليون دولار.

 

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى السودان لتصل إلى نحو 68.4 مليون دولار في شهر يونيو الماضي، بينما كانت 33.4 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 35 مليون دولار، وأخيرا بلغت قيمة الصادرات إلى باقي الدول العربية نحو 456.4 مليون دولار في يونيو الماضي، مقابل 361.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 95.1 مليون دولار.

 

وإجمالا قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2021، مقابل 3.37 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدره 14.6٪.


جهاز الإحصاء

الإحصاء

صادرات مصر

اخبار الاقتصاد

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