الأوقاف تلغى تصريح اثنين من خطباء المكافأة حاولا الغش فى اختبارات "بند التحسين"

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إلغاء تصريح خطابة كل من:"ا.ر" بمديرية أوقاف البحيرة، و"م.ن" بمديرية أوقاف الدقهلية، وعدم السماح لهما بالتقدم لأي مسابقة تخص الأوقاف، أو العمل بها ولو متطوعًا لمدة ثلاث سنوات؛ لمخالفتهما تعليمات الوزارة بشأن الامتحانات وتجاوزهما في محاولة الغش وعلى المديريتين اتخاذ اللازم بشأنهما.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن القرار، جاء بناءً على مذكرة مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب، بشأن قيامهما بالغش أثناء انعقاد اختبارات خطباء المكافأة للحصول على بند التحسين من غير العاملين بالحكومة والقطاع العام.

في سياق متصل نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوى من خطباء المكافأة المتقدمين للحصول على بند التحسين "المجموعة الثانية"، وذلك بمسجد النور بالعباسية فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بصورة الرقم القومي، وإفادة معتمدة من المديرية بأن شروط المسابقة تنطبق عليه.