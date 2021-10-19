الأوقاف تفتتح 6 مساجد جديدة الجمعة المقبلة

كتب ــ على عبد الرحمن

تفتتح وزارة الأوقاف ، يوم الجمعة المقبل، 6 مساجد جديدة (إحلالًا وتجديدًا)، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من1/7/2021م حتى تاريخه (246) مسجدًا ، منها (220) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و(26) مسجدًا صيانة وترميمًا،

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، لافتة إلى أن المساجد المقرر افتتاحها هي على النحو التالي:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. بئر /7 تنيدة – مركز بلاط

2. الفتح - الفرافرة

مديرية أوقاف قنا

3. الرحمن – نجع البحري – العيايشا - قوص

مديرية أوقاف البحيرة

4. المصري – ع العمدة - الدلنجات

مديرية أوقاف الشرقية

5. الرفاعية - القرين

مديرية أوقاف مرسى مطروح

6. الفتح ( المثاني )