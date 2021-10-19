الأوقاف تعلن أسماء خطباء المكافأة المستحقين لدخول اختبار "بند التحسين" الشفوى

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوى من خطباء المكافأة المتقدمين للحصول على بند التحسين "المجموعة الثانية"، وذلك بمسجد النور بالعباسية فى تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بصورة الرقم القومي، وإفادة معتمدة من المديرية بأن شروط المسابقة تنطبق عليه، على النحو التالى:

الخميس الموافق 18/ 11/ 2021م

1. محمد محمدي بدوي مجاهد القليوبية

2. محمد عبد الواحد محمود محمد الدقهلية

3. محمد المغاوري عبده عبده الدقهلية

4. محمود مرتضى محمود أبو المجد المنشاوي الدقهلية

5. محمد احمد عبدالمالك مصطفي أسيوط

6. محمد إبراهيم عباس إبراهيم كفر الشيخ

7. ربيع محمد مرسي البسيوني الغربية

8. هاني رمضان عبد الرحمن محمد القليوبية

9. زكريا أحمد عبد الكريم عجاج الغربية

10. سيد مرزوق حديوي عارف أسيوط

11. اسلام سعيد عبد المنعم السيد عوض القليوبية

12. شعبان كمال احمد بني سويف

13. عيد علي عباس علي بني سويف

14. ابراهيم يوسف محمد علي بني سويف

15. محمود عبد المنعم محمد بسيوني السنهوري كفر الشيخ

16. عبد العزيز حلمي عبد العزيز مكي المنوفية

17. عبدالحليم أحمد معروف عبدالحليم المنوفية

18. محمود سعيد سليمان الشامي المنوفية

19. أحمد رمضان على العربي الغربية

20. احمد ماهر عبد الحميد عبد العظيم درويش القليوبية

21. مصطفي جمعه هلال وزير محمد بني سويف

22. راشد محمد راشد الجويلى كفر الشيخ

23. محمود حسني محمود محمد أسيوط

24. مصطفى صبري جوده عيد الدقهلية

25. محمود هاشم محمد بني سويف

26. محمد علي عبد الجواد علي القاهرة

27. باسم أحمد محمد إبراهيم فايد كفر الشيخ

28. وليد بيومي محمد الحويحي الغربية

29. ياسر سعيد عبد الخالق كفر الشيخ

30. عبد الله سعيد احمد محمد القليوبية

31. أيمن يوسف عبد المحسن منصور القليوبية

32. محمد صبري عبد الرسول محمد كفر الشيخ

33. احمد وحيد سالم السيد بدر المنوفية

34. رضا سالم عبد الحميد محمود القليوبية

35. لطفي النادي عبد الحميد محمد القليوبية

36. محمد محمد عبده عبد النبي كفر الشيخ

السبت الموافق 20/ 11/ 2021م

م الاسم المديرية

1. عبد الهادي صالح عبد الهادي علام القليوبية

2. هاني عاطف محمد جمعة الدقهلية

3. محمود احمد محمود احمد القليوبية

4. أحمد السيد علي محمد عامر كفر الشيخ

5. محمد ابراهيم محمد محمد الوكيل الغربية

6. عبدالعال حلمي عبد العال محمد كفر الشيخ

7. محمود احمد ابراهيم احمد عبدالله الدقهلية

8. محمد بدر محمد يوسف أسيوط

9. محمد احمد محمود أحمد ابو عميرة القليوبية

10. أحمد عبدالحميد محمد سلام المنوفية

11. أمين أحمد أمين علي بني سويف

12. مصطفى محمد ممتاز خضر المنوفية

13. محمد طوخي سيد محمد العدلى القليوبية

14. عاطف عبد الفتاح غريب محمد القليوبية

15. محمود إبراهيم محمد عبدالخالق الدقهلية

16. أحمد ورداني محمد فرج أسيوط

17. أحمد حسن علي عباس الدقهلية

18. محمود عبد الحليم عبد الحليم سالم عمران القليوبية

19. محمد عثمان سيد عبد الحليم أسيوط

20. عبدالرحمن احمد محمود عيد الغربية

21. عبد العليم محمد احمد الشيخ سالم المنوفية

22. هاني عبد القادر شفيق رجب الدقهلية

23. محمود محمد أحمد محمد أسيوط

24. عمرو إبراهيم عطيه إبراهيم خالد الدقهلية

25. محمد فتوح عبد الستار محمد فتوح الزغبي الغربية

26. المرسي محمد المرسي القزاز الغربية

27. ممدوح حمدي محمد محمد القليوبية

28. محمد عبد المقصود محمد النجار الغربية

29. احمد محمد كامل زيدان أسيوط

30. عمر فرغلي محمد محمد القليوبية

31. محمود محمد محمود المدبولي الغربية

32. محمد مختار محمود حسن أسيوط

33. محمدرجب عبد التواب حسين بني سويف

34. أحمد بكري محمود أحمد أسيوط

35. خالد السيد محمد اسماعيل الغربية

36. محمد أحمد مصطفى عبدالوهاب الدقهلية

37. عثمان مرعى عثمان محمد أسيوط