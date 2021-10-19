استقرار أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء..تعرف عليها

كتب أحمد حمادة

يرصد اليوم السابع أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 19- 10-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في السوق المحلي وفقا للأسعار الرسمية من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 140-165 جنيها للكيلو ، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها .

وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة الكندوز بجميع دراجاتها بين 120-140 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها.

واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.