اليوم السابع
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استقرار أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء..تعرف عليها

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 07:00 ص
استقرار أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء..تعرف عليها لحوم - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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يرصد اليوم السابع أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 19- 10-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في السوق المحلي وفقا للأسعار الرسمية من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 140-165 جنيها للكيلو ،  وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها . 
 
وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة الكندوز بجميع دراجاتها بين 120-140 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها.
 
واستقرت  أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

سعر الكندوز

سعر الضأن

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