اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 10:00 م
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احتفالية عالمية للترويج للسياحة بمدينة سانت كاترين

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 09:00 م
احتفالية عالمية للترويج للسياحة بمدينة سانت كاترين جانب من الاجتماع
كتب محمد أسعد

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استقبل اليوم الثلاثاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حيث عقدوا اجتماعا لمناقشة إقامة احتفالية عالمية في مدينة سانت كاترين. 
 
حضر الاجتماع نائب محافظ جنوب سيناء والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وقيادات من الوزارة والمحافظة.
 
وتناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات اللازمة لإقامة احتفالية عالمية مشتركة للترويج السياحي لمصر، لإبراز المقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية لمدينة سانت كاترين، أحد المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، ففيها وادي الراحه وجبل كاترين وجبل موسي ودير سانت كاترين الذي يحتوي علي كنيسة التجلي الأثرية والجامع الفاطمي، وشجرة العليقة المقدسة ومكتبة مخطوطات تعد ثاني أقدم مكتبة في العالم بعد مكتبة الفاتيكان.
 
وتعد منطقة سانت كاترين أحد المقاصد السياحية المصرية الهامة حيث السياحة الروحانية وسياحة المغامرات وتسلق الجبال.

وزارة السياحة والآثار

سانت كاترين

جبل موسى

السياحة في مصر

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