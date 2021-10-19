اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إقبال على التطعيم ضد كورونا بالمغرب بعد إقرار "جواز التلقيح" لدخول الأماكن العامة

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 11:05 م
إقبال على التطعيم ضد كورونا بالمغرب بعد إقرار "جواز التلقيح" لدخول الأماكن العامة لقاح لمكافحة فيروس كورونا
أ ش أ

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شهدت مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى جهات المغرب إقبالا متزايدا خلال ال 24 ساعة الماضية بعد إقرار الحكومة اعتماد جواز التلقيح ضد الفيروس التاجى شرطا لدخول الأماكن العامة والتنقل بين كافة الجهات اعتبارا من بعد غد الخميس 21 أكتوبر الجاري.

 

وأعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس بلغ 23 مليونا و 306 ألاف و 973 شخصا حتى اليوم.

 

وأفاد بيان للصحة المغربية بأنه خلال ال(24) ساعة الماضية تلقى 14 ألفا و 481 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح و19 ألفا و 464 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح 21 مليونا و 88 ألفا و 437 شخصا، كما بلغ متلقو الجرعة الثالثة 784 ألفا و 478 شخصا.

 

يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 61.7 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

 

 


المغرب

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التطعيم ضد كورونا

جواز التلقيح

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لقاح كورونا

فيروس كورونا

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