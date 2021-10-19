اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 02:09 م
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إصلاح عطل بخط طرد قطر 450 مللي بولي ايثلين بشبين الكوم المنوفية

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 02:02 م
إصلاح عطل بخط طرد قطر 450 مللي بولي ايثلين بشبين الكوم المنوفية محطة مياه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تابع  المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أعمال إصلاح عطل بخط طرد محطة رفع رقم (7) قطر 450 مللي بولي ايثلين بشارع محمود شاهين بالبر الشرقي بشبين الكوم ، يرافقه المهندس حمد شبل رئيس قطاع التشغيل والصيانة والمهندس حمدي رمضان مدير عام تشغيل وصيانة محطات وشبكات الصرف الصحي والمهندس محمد أبو زيد رئيس فرع شبين الكوم. 
 
وأضاف، تم الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية لسرعه إنهاء العطل ، وكذلك تأمين المكان بواسطه مسئول السلامة والصحة المهنية بالفرع وانتهى إصلاح العطل بالردم ورد الشئ لاصله .
 
وأوضح نجيب، تسعى الشركة إلى تحسين الخدمات التى تقدمها فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة ، واهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية برفع كفاءة القطاع ، وتأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى واصلاح الأعطال فى أسرع وقت لضمان استدامة الخدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الآداء.
 
 

 


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