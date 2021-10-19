اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 12:37 م
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إزالة 81 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة خلال حملة بأسوان

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 12:17 م
إزالة 81 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة خلال حملة بأسوان جانب من حملات الإزالة
أسوان – عبد الله صلاح

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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، 5 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بحى الصداقة الجديد بمساحة 750م2 .

كما تم تنظيم حملة إزالة للأشغالات مسائيه بقيادة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء وبمشاركة العاملين بالمحليات ولجنة المتابعة الميدانية. واستهدفت الحملة المرور الميدانى بنطاق حى جنوب داخل المناطق السكنية الواقعة على طريق السادات ليتم إزالة 76 حالة مخالفة وإشغال طريق .

يأتى ذلك إستمرارا للجهود المبذولة يومياً لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية أسوان بالتصدى لمختلف أشكال التعديات على أملاك الدولة ورفع كافة المخالفات والإشغالات أولاً بأول حفاظاً على الوجه الحضارى والجمالى بمختلف المراكز والمدن.


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