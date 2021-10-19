اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 03:48 م
أكرم القصاص
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إحالة 53 من العاملين بالمصالح الحكومية بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 02:16 م
إحالة 53 من العاملين بالمصالح الحكومية بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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نفذت الوحدة  المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالبحيرة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية والخدمية أسفرت عن إحالة 53 من العاملين للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني.
 
وشدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة في بيان للمحافظة على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

 


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اخبار البحيره

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