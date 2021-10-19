اليوم السابع
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أول جدارية لبيج رامى بقرية السبايعة بكفر الشيخ استعدادا لاستقباله.. لايف

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 11:42 ص
أول جدارية لبيج رامى بقرية السبايعة بكفر الشيخ استعدادا لاستقباله.. لايف أول جدارية لبيج رامى بقرية السبايعة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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رصد تليفزيون اليوم السابع أول جدارية لبيج رامى جارى العمل بها على أحد جدران قريته السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، استعدادا لاستقباله بالقرية خلال شهر نوفمبر المقبل عقب  فوزه بلقب مستر اولمبيا2021، والمتوقع وصوله لمطار القاهرة اليوم الثلاثاء، وسوف يتوجه وفد من أهالى القرية والأسرة لاستقبال البطل العالمي، احتفالا بفوزه للعام الثانى على التوالى ببطولة كمال الأجسام.

وتم اختيار الجدار المطل على رافد الطريق الدولى الساحلي، ليرى كل المارة برافد الطريق الدولى الساحلى المطل على بحيرة البرلس، ونفذ الجدارية إبراهيم كامل العرابي، فنان تشكيلي، مؤكداً أنه فضل التعبير عن حبه لـ بيج رامى برسم صورة له كبيرة على الجدران بمدخل قريب من منزل بيج رامي، وتم اختيار المكان لأنه واضح لمن يمر على طريق بلطيم البرلس، ويتعرف المارة وخاصة الغرباء على قرية البطل القومي.

وأضاف كامل، مهما رسم من صور فلن تكفى تعبيرا عما بداخله تجاه بيج رامى الإنسان الخلوق قبل كونه بطلاً عالمياً، نتعلم منه التواضع والحب والتضحية والمثابرة والاجتهاد، مؤكدة أن بدأ فى رسم الصورة من ظهر أمس الأحد وسوف يستمر فى رسمها لمدة 3  أيام لتكون أكبر صورة تم رسمها فى مصر وأول صورة بقرية بيج رامي.


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