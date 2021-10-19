أمين عام الأمم المتحدة يرفض استخدام القوة ضد مظاهرات الطلاب فى ايسواتينى

كتبت : هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الأمين العام يتابع بقلق التطورات الجارية في إيسواتيني ، بما في ذلك النشر الأخير لقوات الأمن المسلحة في مدارس مختلفة ، وتقارير الاستخدام المفرط للقوة رداً على مظاهرات الطلاب ، وإغلاق المدارس إلى أجل غير مسمى. لافتا الى ان هذا " يؤثر سلبا على الأطفال والشباب".

وأشار دوجاريك، إلى أن أمين عام الأمم المتحدة أكد من جديد على أهمية تمكين شعب إيسواتيني من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية بشكل سلمي. وحث الحكومة على ضمان عمل قوات الأمن بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة ، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وأدان الأمين العام جميع أعمال العنف وحث جميع الأطراف ووسائل الإعلام على الامتناع عن التضليل وخطاب الكراهية والتحريض مضيفا انه لا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع حكومة وشعب إيسواتيني وجميع الشركاء للتوصل إلى حل سلمي.