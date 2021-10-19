اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 08:22 م
أكرم القصاص
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ألمانيا تعلن حصول أكثر من 65% من سكانها على تطعيم كورونا الكامل

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 08:00 م
ألمانيا تعلن حصول أكثر من 65% من سكانها على تطعيم كورونا الكامل ألمانيا - أرشيفية
وكالات

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 تلقى 65.8% من السكان في ألمانيا (ما يعادل 54.7 مليون نسمة) حتى الآن تطعيمًا كاملًا من جرعتين ضد فيروس كورونا، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء.

وذكر المعهد أن نسبة التطعيم الكامل بين جميع البالغين فوق 17 عاما في ألمانيا بلغت حتى الآن 76.4%.

ووفقا للبيانات، تلقى 68.9%من السكان في ألمانيا (ما يعادل 57.3 مليون نسمة) جرعة أولى على الأقل من لقاح مضاد لكورونا، وبلغت نسبتهم بين البالغين 9ر79%.

ووفقا للبيانات، بلغت نسبة التطعيم الكامل بين من تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما 38.8%، ونسبة من تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاح بين نفس الفئة العمرية 3ر44%.

وتم حتى الآن إعطاء جرعة معززة لأكثر من 1.3 مليون شخص. ويتم تقديم الجرعات المعززة لكبار السن والمجموعات المعرضة للخطر الذين حصلوا على تطعيم كامل منذ ستة أشهر على الأقل.

واعتبارا من 7 يونيو الماضي، أصبح بإمكان أي شخص في ألمانيا يرغب في تلقي التطعيم الحصول عليه، فمع نهاية تحديد أولويات اللقاحات - التي كانت تقتصر على اللقاحات لمن بلغوا سن الستين أو تجاوزوه، وبعض المجموعات ذات الأولوية - يمكن الآن لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر تلقي جرعة لقاح مضاد لكورونا.

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا نهاية العام الماضي، وتم إعطاء الأولوية في بادئ الأمر لمن تجاوزوا 80 عاما، والمقيمين بدور المسنين والرعاية، والأطقم الطبية، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يزداد لديهم خطر الإصابة بأعراض شديدة من كورونا.

 
 

 


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