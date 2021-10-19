أفضل المشروبات الصباحية للمساعدة على التمتع ببشرة صحية خالية من العيوب

ندى سليم

تسعى الكثير من النساء فى الحصول على بشرة صحية ومشرفة خالية من التصبغات الجلدية المزعجة والتجاعيد التى تؤثر على نفسيتك وتعكر صفو مظهرك، لذا تلجأ الفتيات إلى حيل عديدة للعناية بالبشرة من خلال استخدام أدوات العناية التى تؤخر ظهور الخطوط والتجاعيد وتجعلها تبدو أكثر صحة ونضارة.

ووفقًا لتقرير نشر فى موقع verywellhealth، حدد بعض المشروبات الصحية التى إذا تن تناولها بالصباح مع بداية يومك، تمنحك بشرة صحية ومشرقة، بأقل التكاليف وبطرق طبيعية وبسيطة.

من أبرز هذه المشروبات التى تحافظ على صحة بشرتك مايلى:

1.عصير التفاح

لأنه يحتوى على فيتامينات ومعادن هامة مثل فيتامين أ، وفيتامين ب المركب وفيتامين سي، كما انه غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد بشرتك على التخلص من التصبغات الجلدية وتجديد خلايا البشرة مرة أخرى.

2.ديتوكس ماء الخيار

يحتوى الخيار عل أحماض مهمة مثل حمض الاسكوربيك، وفيتامينات هامة تمنح بشرتك الترطيب التى تحتاجها بشرتك لتحميها من الجفاف، ويتم تجهيزه من خلال قطع الخيار والليمون مع إضافة 4اكوب من الماء ويتم تناولها على مدار اليوم.

3.عصير الجزر

بحتوى الجزر على فيتامينات ومعادن هامة مثل فيتامين أ،وفيتامين سي والزنك وحمض الفوليك والألياف، كما انه يعد من مضادات الأكسدة التى تحسن صحة بشرتك.

4.عصير البنجر

لأنه غنى بالحديد وفيتامين أ وفيتامين سي، وكل تلك العناصر تلعب دورا فى نضارة البشرة، والحفاظ عليها من علامات تقدم العمر وظهور التجاعيد.