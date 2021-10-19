اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 09:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

أفضل المشروبات الصباحية للمساعدة على التمتع ببشرة صحية خالية من العيوب

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 09:00 ص
أفضل المشروبات الصباحية للمساعدة على التمتع ببشرة صحية خالية من العيوب الحفاظ على صحة البشرة
ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسعى الكثير من النساء فى الحصول على بشرة صحية ومشرفة خالية من التصبغات الجلدية المزعجة والتجاعيد التى تؤثر على نفسيتك وتعكر صفو مظهرك، لذا تلجأ الفتيات إلى حيل عديدة للعناية بالبشرة من خلال استخدام أدوات العناية التى تؤخر ظهور الخطوط والتجاعيد وتجعلها تبدو أكثر صحة ونضارة. 

ووفقًا لتقرير نشر فى موقع verywellhealth، حدد بعض المشروبات الصحية التى إذا تن تناولها بالصباح مع بداية يومك، تمنحك بشرة صحية ومشرقة، بأقل التكاليف وبطرق طبيعية وبسيطة.
 

من أبرز هذه المشروبات التى تحافظ على صحة بشرتك مايلى:

 

1.عصير التفاح 

 
 
لأنه يحتوى على فيتامينات ومعادن هامة مثل فيتامين أ، وفيتامين ب المركب وفيتامين سي، كما انه غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد بشرتك على التخلص من التصبغات الجلدية وتجديد خلايا البشرة مرة أخرى. 
 

2.ديتوكس ماء الخيار

 
يحتوى الخيار عل  أحماض مهمة مثل حمض الاسكوربيك، وفيتامينات هامة تمنح بشرتك الترطيب التى تحتاجها بشرتك لتحميها من الجفاف، ويتم تجهيزه من خلال قطع الخيار والليمون مع إضافة 4اكوب من الماء ويتم تناولها على مدار اليوم.
 

3.عصير الجزر 

بحتوى الجزر على فيتامينات ومعادن هامة مثل فيتامين أ،وفيتامين سي والزنك وحمض الفوليك والألياف، كما انه يعد من مضادات الأكسدة التى تحسن صحة بشرتك. 
 

4.عصير البنجر

 
لأنه غنى بالحديد وفيتامين أ وفيتامين سي،  وكل تلك العناصر تلعب دورا فى نضارة البشرة، والحفاظ عليها من علامات تقدم العمر وظهور التجاعيد.

البشرة

صحة البشرة

العناية بالبشرة

فوائد عصير التفاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حافظ على صحة بشرتك واحميها من التجاعيد بهذه الأطعمة.. أبرزها الجرجير

السبت، 16 أكتوبر 2021 11:00 م

أطعمة تساعد فى الحفاظ على صحة بشرتك ونضارتها.. أهمها البروكلى والبطاطا

الخميس، 07 أكتوبر 2021 10:00 ص

6 أقنعة للوجه يمكن تحضيرها بالمنزل للحفاظ على صحة البشرة وعلاج البقع

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 11:00 ص

لو عايز تحافظ على صحة بشرتك.. الكريز والخوخ الحل

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 09:00 ص

5 فوائد للوجه يقدمها البنجر.. يقاوم حب الشباب ويعزز صحة البشرة

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 04:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة