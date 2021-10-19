أعمال تطوير بالمسار السياحى فى البياضية بالأقصر استعدادا للموسم السياحى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت مدينة البياضية جنوب مدينة الأقصر، بقيادة اللواء محمد صحصاح، رئيس المدينة، العمل فى طريق المسار السياحى استعدادا للموسم السياحى الشتوى الجديد، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الإهتمام بتحسين البيئة وتطوير المدن.

وفى هذا الصدد قامت رئاسة مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، بتركيب 68 عامود إضاءة على جانب الترعة المطلة على طريق المسار السياحي، كما أنه جار تركيب وتجهيز 4 أكشاك كهربائية لتحسين القدرة الكهربائية، حيث يأتى ذلك بعد إنجاز ما يقرب من 1600م من أعمال تبطين ترعة المقلبية فى إطار المشروع القومى للدولة من إجمالى طول 3000م.

وأوضح وكيل الوزارة محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، أنه بانتهاء تبطين الترعة الجارى حالياً يتم وضع أساسات البنية التحتية كاملة حتى يتم الرصف دون عوائق، وفى نفس السياق تم الإنتهاء من إعادة تأهيل النافورة المتواجدة على المسار السياحي، وقامت إدارة النظافة والتجميل برفع جميع المخلفات على الطريق بطول 3 كيلو متر وتقليم الأشجار بالكامل، وخلال الحملة قامت رئاسة مدينة البياضية بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى بالمنطقة الثامنة بقنا لتطوير كوبرى خليل الواقع بمدخل مدينة البياضية، وتم من خلال التنسيق تركيب كافة الكشافات على الطريق وتمهيد الطرق وإزالة المطبات الهوائية المتواجدة والدفع بأطقم دهان للأعمدة على طول طريق مصر أسوان عند كوبرى خليل، وكذا دهان أسفل الكوبرى.



العمل على طريق المسار السياحى استعدادا للموسم السياحى



تركيب الأعمدة بكوبري المسار السياحي



استكمال العمل على طريق المسار السياحى بالبياضية