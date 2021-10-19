أسعار النفط تسجل 84.83 دولارلبرنت و83.11 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم،84.83 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83.11 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء،تراجعت، وذلك بعد ارتفاعها أمس الاثنين لتعويض الخسائر السابقة.

وتلقت أسعار النفط دعماً من أزمـة الطاقة العالميـة، حيث ارتفعت أسعار عقود خام برنت في الأسواق الأجله إلى أعلـى مسـتوياتها منـذ شـهر أكتـوبر 2018 لتتجـاوز مسـتوى 84 دولار للبرميـل، كمـا ارتفعـت أسـعار عقـود خـام غـرب تكسـاس فـي الأسواق الأجلـه إلـى أعلـى مستوياتها منذ شهر أكتوبر 2014 لتتجاوز مستوى 82 دولار للبرميل، وفي هذا السياق.

وتشير توقعـات Bank of America إلى أن أزمة الطاقة العالمية يمكن أن تساعد في رفع أسعار النفط إلى مـا يزيـد عن 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014، مدفوعة بثلاثة عوامل رئيسية، أولها، التحول من الغاز الطبيعي إلى النفط نتيجة لارتفاع أسعار الغاز، وثانيها، ارتفاع استهلاك النفط خلال فصل الشتاء البارد، وثالثها، زيادة الطلب على الطيران مع إعادة فتح الولايات المتحدة الأمريكية حدودها وذلك وفقا لتقرير "بوادر أزمة طاقة عالمية تلوح في الأفق" لمنظمة أوابك .

وسجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، بنسبة 3%، مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 3.7% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.