كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19-10-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.15 للشراء، 18.34 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.09 للشراء، 18.26 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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