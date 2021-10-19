أستراليا تعلن تطعيم 70% من المواطنين وسط آمال متزايدة فى عودة السياحة

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ذكرت صحيفة (سيدني مورنينج هيرالد) الأسترالية أن أستراليا اقتربت من تطعيم 70% من إجمالي المواطنين ضد فيروس كورونا وسط آمال متزايدة في عودة السياح الدوليين والعمال والطلاب قبل رأس السنة.

وذكرت الصحيفة -عبر موقعها الإلكتروني- أن أكثر من 68٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 سنة وما فوق تلقوا الجرعتين من اللقاح، في حين أن 84.8٪ تم تطعيمهم بجرعة واحدة فقط.

من جانبه، أعرب وزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي دان تيهان، عن تفاؤله بأن تغطية التطعيم الوطنية بجرعة مزدوجة بنسبة 80٪ ستعطي الأمة المزيد من الخيارات، قائلا "عودة الأستراليين أولا، ثم أرى أنه قبل عيد الميلاد يمكننا أن نبدأ في النظر إلى السياح والطلاب الدوليين وحاملي تأشيرات قضاء الإجازات والقوى العاملة في المحيط الهادئ لدينا، موضحا أن العمالة المهاجرة ستكون حاسمة لدفع الانتعاش الاقتصادي في أستراليا.

ومن المقرر أن تبدأ أستراليا في إصدار شهادات إثبات اللقاح اعتبارًا من غد /الثلاثاء/ لتأكيد حالة تحصين المسافرين.