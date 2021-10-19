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أستاذ هندسة بترول: الخط المصرى القبرصى أكسير الحياة الاقتصادية للدول المشتركة

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 10:55 م
أستاذ هندسة بترول: الخط المصرى القبرصى أكسير الحياة الاقتصادية للدول المشتركة جمال القليوبى
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن التعاون بين الدول الثلاث مصر وقبرص واليونان في القمم الثلاثية تعد باكورة لكثير من البروتوكولات وكثير من مذكرات التفاهم بين الدول الثلاث، حيث هناك كثير من الملفات يمكن تداولها في تلك القمم بما ينفع الدول الثلاث .

وأضاف أستاذ هندسة البترول والطاقة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن من بين الفوائد التى تعود على البلدان الثلاثية هي عملية استقبال الغاز القبرصى من خلال الخط المصرى القبرصى الذى سيكون له أكسير الحياة الاقتصادية للدول الثلاثة سيكون لقبرص ومصر المكاسب وفى المستقبل اليونان.

وتابع أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن مصر أعطت أريحية لليونان وقبرص لما لها من بنية تحتية ومصانع إسالة غاز ومصانع بتروكيمياويات، والسوق المصرى الذى يمكن أن يستوعب كثير من الغاز، واستخدامه كقيمة مضافة في صناعات كثيرة منها صناعات الأسمدة والبتروكيماويات .

 


جمال القليوبى

مصر

اليونان

قبرص

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